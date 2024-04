Grote problemen bij Anderlecht? Twee sterkhouders vallen uit tegen Cercle Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht verdedigde tegen Cercle Brugge zijn leidersplaats. Bij de rust stond het al 2-0 voor, maar toch zal Brian Riemer opnieuw met heel wat kopzorgen zitten naar de rest van het seizoen toe.

Anders Dreyer was opnieuw van groot belang voor zijn ploeg. Met een doelpunt en een assist zorgde hij voor de 2-0 voor RSC Anderlecht tegen Cercle Brugge. Het geluk was echter van korte duur, want daarna ging hij tegen de vlakte.

De Deense aanvaller ging plots - kort voor rust - met een pijnlijke grimas naar de grond. De topschutter van RSC Anderlecht moest meteen vervangen worden. En daar zou het uiteindelijk zelfs niet bij blijven voor paars-wit.

Bij de rust bleef ook Kasper Schmeichel namelijk in de kleedkamer. Daardoor kreeg Colin Coosemans nog eens speelminuten bij Anderlecht. Ook Schmeichel zou last hebben van een (kleine) blessure, zo klinkt het in de wandelgangen.

Ook Schmeichel blijft aan de kant

Voor Riemer zou het betekenen dat hij mogelijk twee sterkhouders de komende matchen zou moeten missen. En zo blijft het gepuzzel voor de Deense coach maar duren, want zeker Dreyer toonde zich de voorbije maanden onmisbaar.

De coach moet in het offensieve compartiment ook al Thorgan Hazard en Yari Verschaeren missen. Rest de vraag of hij ook Dreyer kan missen in belangrijke weken. Komend weekend wordt opnieuw gespeeld tegen Cercle Brugge.