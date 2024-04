Jonge doelman heeft nog geen spijt van beslissing om van Club Brugge naar Anderlecht te verhuizen: "Grootste topclub"

Bij RSC Anderlecht heeft Timon Vanhoutte onlangs zijn contract verlengd. En dus gaan we mogelijk in de toekomst nog meer zien van de jonge doelman. Hij heeft zich zijn overstap van Club Brugge naar paars-wit alvast nog niet beklaagd.

Timon Vanhoutte verlengde zijn contract bij RSC Anderlecht tot 2027. De komende jaren zal hij dus vooral bij de RSCA Futures extra speelgelegenheid kunnen opdoen, bij de A-kern kon hij tot op heden geen minuten verzamelen.

De 20-jarige West-Vlaming heeft een verleden bij Club Brugge, maar blijft nu dus langer bij de hoofdstedelingen. "Ik heb al veel geleerd van Schmeichel, die een schat aan ervaring heeft", aldus Timon Vanhoutte.

© photonews

En hij gaat verder in Het Nieuwsblad over wat hij allemaal doet bij paars-wit: "We praten met de andere doelmannen ook vaak over het vak en bekijken ook geregeld beelden. Zeker ik, als jonge doelman, steek daar veel van op.”

Geen spijt van beslissing

Slotsom: Vanhoutte heeft nog geen enkele spijt van zijn overgang van Club Brugge naar Anderlecht, ondertussen toch ook alweer van juni 2018. "Het zijn twee grootmachten. En hoewel het qua resultaten de jongste jaren wel iets minder was op Anderlecht, is het toch nog steeds de grootste topclub van België."

"Ik ga wekelijks ook nog thuis langs in Harelbeke, waar mijn ouders nu wonen. Ik heb ook nog veel vrienden in Kortrijk, supporters van de Veekaa ook, dus ik volg het nog op de voet", blijft de nu in Gent wonende doelman wel met de voetjes op de grond.