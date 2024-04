KRC Genk-speler kijkt uit naar dubbele confrontatie met Club Brugge en waarschuwt tegenstander al even

KRC Genk staat voor een zeer belangrijke week. De dubbele confrontatie met Club Brugge wacht, en die kan een grote impact hebben op het klassement.

KRC Genk en Club Brugge zijn momenteel de ploegen in vorm in de Jupiler Pro League. Beide clubs pakten 10 op 12 deze play-offs. Genk staat vierde met 34 punten, terwijl Club tweede staat met 36 punten.

Woensdagavond wordt de wedstrijd in het Jan Breydelstadion gespeeld. Genk-speler Alieu Fadera blikte vooruit op het duel. "Dat we de ploegen in vorm zijn in deze play-offs? Klopt. Daarom verwacht ik dat het een mooie wedstrijd zal worden, ik kijk er echt naar uit", begint hij bij Het Belang van Limburg.

"Wij zullen zoals altijd vol voor de overwinning gaan, maar makkelijk wordt het zeker niet. Club Brugge is een erg goede ploeg, ik zag hen zondag aan het werk tegen Union en zelfs met z’n tienen waren ze heel sterk. Ze staan ook niet voor niets in de halve finales van de Conference League", heeft hij lof voor de tegenstander.

Maar Racing Genk is ook erg goed bezig, en daarvan is niemand zo goed op de hoogte als de spelers zelf. Fadera weet dat het moment kan zijn om voorsprong te nemen op Club.

"Het is altijd moeilijk om tegen Club Brugge te spelen, want zoals ik al zei is het echt een sterke ploeg. Maar ik ben ervan overtuigd dat we hen kunnen kloppen, het zou in deze fase van de competitie alleszins het perfecte moment zijn", besluit hij.