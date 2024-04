Teleurgestelde Wouter Vrancken streng voor eigen spelers na pandoering tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Racing Genk is van zijn roze wolk gedonderd. De Limburgers waren onherkenbaar tegen Club Brugge en werden met een 4-0 nederlaag terug naar huis gestuurd.

Net als Club Brugge was Racing Genk met 10 op 12 aan de play-offs begonnen, en dat met goed voetbal. Daar was tegen Club Brugge echter niet veel van te merken. Wouter Vrancken was dan ook streng voor zijn spelers.

"We gaan morgen zoeken naar een verklaring hiervoor en ook héél véél moeten praten. De basis van hoe we deze play-offs begonnen, nederig en met veel werkethiek, die was er gewoon niet vandaag."

Vrancken miste vooral in de omschakelmomenten energie. Werd Genk dan tactisch verrast door Club Brugge? "Club deed het goed met hun drie aanvallende spelers die zeer open stonden. Ze hebben het heel goed uitgespeeld, dat deden ze tegen Union ook al prima."

Zondag kan Genk al revanche nemen

"Tegen Anderlecht bezorgde ons dat in het begin ook moeilijkheden, omdat je dan vlot moet kunnen doorschuiven, toen ging dat na het eerste kwartier beter. Vandaag gebeurde dat niet. Club Brugge speelde het goed uit en bij ons was het niet goed genoeg."

"Het voordeel is dat de terugmatch snel volgt." Genk ontvangt zondag al Club. "Ik denk dat iedereen nu wel weer met de voeten op de grond staat. Hier moeten we lessen uit trekken en er voor eigen publiek wat tegenover zetten."