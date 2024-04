Union SG mag zich in de handen wrijven: 'Europese clubs vechten om goudhaantje dat zeker 20 miljoen euro moet opleveren'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mohamed Amoura maakte dit seizoen al veel indruk bij Union SG. Kan de Algerijnse aanvaller deze zomer een mooie transfer versieren?

Union SG doet het deze play-offs bijzonder slecht. De club verloor al vier keer in evenveel wedstrijden, maar de hoop wordt niet begraven. De Brusselaars blijven voor de titel gaan.

Maar individueel hebben er al heel wat spelers indruk gemaakt dit seizoen. Eentje daarvan is Mohamed Amoura. De Algerijnse international scoorde vooral in de eerste helft van het seizoen aan de lopende band.

En zijn prestaties zijn ook in het buitenland niet onopgemerkt voorbijgegaan. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri zouden RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Brighton en Olympique Lyon geïnteresseerd zijn in de speler. Een concreet bod is er echter nog niet.

In 'Wait & See', vertelde Tavolieri dat de speler zeker zo'n 20 miljoen euro zou moeten kosten. Transfermarkt schat zijn waarde op 16 miljoen euro.

Amoura werd al snel een sensatie bij Union. Hij scoorde 17 keer in 26 competitiewedstrijden dit seizoen. Zijn laatste doelpunt in de competitie dateert echter al van half februari.