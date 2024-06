Waanzinnige dag: hoe straf zijn de supporters van Union SG?

Volg Union SG nu via WhatsApp!

Union heeft een crowdlending-campagne gelanceerd om de belastingen op haar winst te betalen. De supporters hebben daarbij een geweldige duit in het zakje gedaan. Het bedrag dat moest gevonden worden, werd namelijk op een recordtempo ingezameld.

In tegenstelling tot crowdfunding, dat gericht is op participatieve financiering van bijdragers, is crowdlending slechts een lening, die ook op participatieve basis werkt. Met andere woorden: de bijdragers zullen het geleende bedrag terugzien.

Op basis van dit model lanceerde Union Saint-Gilloise een campagne met het platform Look&Fin, met als doel de vooruitbetaling van de belasting op de behaalde winst van de club in 2024 te betalen, meldde Belga eerder op de dag.

© photonews

"Union zal het boekjaar 2024 afsluiten met aanzienlijke winsten. Om de belastingen op deze winsten vooruit te betalen, wil de club nu fondsen van 2,5 miljoen euro ophalen via crowdlending", was Union zeer duidelijk in zijn verklaring.

Interessante investering?

De campagne had als doel om 2,5 miljoen euro op te halen. Supporters konden een startbedrag van 100 euro doneren. Blijkbaar was het initiatief zeer succesvol. Terwijl de financiering open was tot 18 juni, werd het bedrag van 2,5 miljoen euro binnen slechts...90 minuten bereikt. Dat heeft Look&Fin bekendgemaakt.

"Het geïnvesteerde bedrag zal worden terugbetaald met een bruto rente van 6% per jaar binnen een periode van drie maanden", benadrukt Union ook op haar website. Nog los van het supportershart lijkt het dus ook een interessante investering.