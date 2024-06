Mislukt bij Beerschot, vanavond mogelijk cruciaal tegen Duitsland: "Volgens mij was hij diep ongelukkig"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lawrence Shankland maakt vanavond kans op speelminuten bij Schotland als diepe spits. Opvallend, want de aanvaller mislukte volledig bij Beerschot, ondanks zijn onmiskenbare kwaliteiten. Na zijn terugkeer naar Schotland scoorde hij weer aan de lopende band.

Beerschot kende wel meer problemen dat seizoen, maar Shankland kon de weg naar doel maar niet vinden. "Het begin van dat seizoen was rampzalig”, vertelt ex-ploegmaat Frédéric Frans in GvA.

“We kregen veel rode kaarten en Shanky werd daarom een aantal keer vroeg gewisseld. Slachtoffer van de malaise? Ja, zo kan je het omschrijven. Hij moest ook vaak op de flank of als nummer tien opdraven. Hij kwam gewoon te weinig in de zone van de waarheid.”

Ex-coach Greg Vanderidt wou zelfs verder gaan. “Onze spelerskern was los zand. En Shankland deed zijn stinkende best om de ploeg te helpen. Maar het wilde maar niet lukken."

"Na verloop van tijd vlogen zelfs op training de ballen niet meer binnen. Hij was het scoren helemaal verleerd. Het deed pijn om dat te zien. Want Shankland is een gouden gast. Een ideale schoonzoon."

Shankland bleek zich gewoon niet goed in zijn vel te voelen. "En hij kon de jaren voordien geweldige statistieken voorleggen. Dat moet hem enorm gefrustreerd hebben. Achteraf gezien was die jongen volgens mij gewoon diep ongelukkig in België.”