Superteam in Saoedi-Arabië? Megatransfer in de pijplijn wat hem bestbetaalde ter wereld zou maken

Bij Nederland is er een item opgedoken dat ze niet verwacht hadden. Aanvoerder Virgil van Dijk heeft immers een voorstel uit Saoedi-Arabië. Het Al-Nassr van onder meer Cristiano Ronaldo wil hem naar het Midden-Oosten halen.

Volgens Marca zou er eerder deze week al een ontmoeting hebben plaatsgevonden tussen de directeur van Al-Nassr en een vertegenwoordiger van Van Dijk. Die besprekingen duiden op serieuze interesse van de Saoedische nummer 2 om de Nederlandse aanvoerder naar het Midden-Oosten te halen. De club wil Van Dijk naar verluidt de best betaalde verdediger ter wereld maken.

Al-Nassr heeft momenteel enkele grote namen in de selectie, waaronder David Ospina, Álex Telles, Marcelo Brozović, Otávio, Sadio Mané en Cristiano Ronaldo. De club lijkt te mikken op het binnenhalen van nog een grote ster om hun selectie verder te versterken. Van Dijk zou in dit scenario centraal achterin een duo kunnen vormen met Aymeric Laporte.

Hoewel de plannen van Al-Nassr ambitieus zijn, is het nog onduidelijk of Van Dijk zelf interesse heeft in een transfer naar Saoedi-Arabië. Het blijft afwachten hoe de verdediger en zijn entourage reageren op de voorstellen van de Saoedische club. Zijn huidige contract bij Liverpool loopt nog een jaar door, wat ook een rol kan spelen in zijn beslissing.

Liverpool volgt interesse met angst

De mogelijke transfer van Van Dijk zou niet alleen een grote verandering betekenen voor zijn eigen carrière, maar ook voor Liverpool. De club zou op zoek moeten naar een waardige vervanger voor hun aanvoerder en sleutelverdediger.

Al met al blijft het speculeren over de toekomst van Virgil van Dijk. Terwijl de onderhandelingen doorgaan, blijft de focus voor Van Dijk en het Nederlands elftal op het aankomende EK liggen. Het is nog afwachten of deze transfer daadwerkelijk tot stand zal komen.