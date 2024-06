Zorgen om Mbappé, die dan toch geen operatie nodig heeft: "Het zou zijn deelname kunnen beëindigen"

Kylian Mbappé zou normaal vandaag geopereerd worden aan de neus in Düsseldorf, maar verder onderzoek wijst uit dat dat niet nodig is. De steraanvaller van Frankrijk zou wel nog verder kunnen spelen, ook al wordt daar door sommigen aan getwijfeld.

Mbappé stond gisteren als kapitein aan de aftrap tegen Oostenrijk. Maar hij moest voortijdig naar de kant toen zijn neus onzacht in aanraking kwam met de schouder van Danso.

"Zijn neus is helemaal niet goed. Waarschijnlijk is het gebroken", liet Deschamps weten bij televisiestation TF1 na de nipte zege van Frankrijk. Dat zien we allemaal wel", vervolgde Deschamps.

Deschamps was er duidelijk ook niet helemaal gerust in. "Het is overduidelijk het negatieve van vanavond. Het is maar een neus, maar het is heel zorgwekkend voor ons."

Voormalig teamarts Dr. F. Bryand zag het somber in op de Franse radio en speculeerde zelfs over een mogelijk einde aan het EK voor Mbappé. "Het zou zijn deelname kunnen beëindigen", aldus Bryand bij L'Équipe du soir.

Mbappé, die Paris Saint-Germain verruilt voor Real Madrid deze zomer, zal de rest van het toernooi waarschijnlijk een gezichtsmasker dragen. Vrijdag speelt Frankrijk tegen Nederland.