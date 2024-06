Middenvelder wil zelf vertrekken bij KRC Genk: topclub komt met eerste bod

KRC Genk gaat deze zomermercato waarschijnlijk heel wat spelers zien vertrekken. Het ziet ernaar uit dat Matias Galarza daar eentje van is.

Er zal bij KRC Genk heel wat veranderen deze zomer. Er werd ondertussen al van coach veranderd en Jarne Steuckers werd als eerste zomertransfer voorgesteld.

Maar er zullen nog heel wat spelers komen en gaan. Denk maar aan Matias Galarza. De Argentijn staat volgens Het Belang van Limburg dicht bij een transfer naar zijn thuisland.

Galarza werd in de zomer van 2022 voor 6 miljoen euro gehaald bij Argentinos Juniors. De 22-jarige Argentijn had het in zijn eerste seizoen al meteen best moeilijk.

Hij zou zich naast het veld niet geweldig goed voelen in België. Daarom wil Galarza zelf ook graag vertrekken bij KRC Genk.

Boca Junior heeft volgens HBvL al een eerste bod gedaan bij Genk. Het blijft nu nog even afwachten om te zien hoeveel de Limburgers voor hun middenvelder willen opstrijken.