Alstublieft Tedesco: Hein Vanhaezebrouck houdt opvallend pleidooi over selectie Rode Duivels

Hein Vanhaezebrouck en Charles Vanhoutte waren donderdag te gast voor de analyse van Zwitserland-Schotland op het EK in Duitsland.

Charles Vanhoutte werd donderdagavond gevraagd of hij zichzelf een toekomst zag hebben bij de nationale ploeg. “Ik denk dat ik nog een beetje moet verbeteren. Maar zeg nooit nooit”, klonk het heel bescheiden op Eén.

Hein Vanhaezebrouck vond dat Vanhoutte veel te bescheiden was. Hij maakte zelfs een vergelijking met Yves Vanderhaeghe. “Die was ook een beetje ondergewaardeerd, maar had ook heel veel kwaliteiten”, klonk het bij de ex-trainer van KAA Gent.

“Yves was ook een voetballende 6, die pas laat de stap gezet heeft naar een grote ploeg. Daarna is hij ook nog sterkhouder geworden bij de Rode Duivels. Ik denk dat dit een beetje hetzelfde verhaal is.”

Vanhaezebrouck kwam met een opvallend pleidooi, voor Charles Vanhoutte, maar vooral ook voor meer spelers uit de Jupiler Pro League in de selectie.

“Misschien zou het goed zijn om daar ook spelers in aanmerking te nemen die wat minder gekend zijn. Die in België spelen, maar wel beter aan de bal zijn. En die misschien wel onze sleutelspelers makkelijker gaan vinden dan nu het geval was”, was het opvallende pleidooi van Vanhaezebrouck.