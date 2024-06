'Club Brugge en Nicky Hayen gaan op zoek naar een nieuw sprookje: dit staat er op het programma'

Dat Nicky Hayen Club Brugge nog naar de titel loodste, mag gerust als een sprookje omschreven worden. Schrijven ze in het komende seizoen opnieuw zo'n mooi verhaal?

Ze zullen er in de hoofdstad van West-Vlaanderen alleszins hun beste beentje voor voorzetten. Het voetbalseizoen 2024-2025 gaat voor Club Brugge stilaan aanvatten. Het Nieuwsblad weet dat ze bij blauw-zwart vrijdag van start zullen gaan met de medische en fysieke testen voor de spelers van de A-kern.

Het is overigens niet zo dat die op vrijdag al helemaal afgehaspeld zullen worden. Club Brugge zal zijn tijd nemen om vrijdag én zaterdag deze testen volledig uit te voeren. Altijd een belangrijk moment om te zien welke spelers voldoende de conditie onderhouden hebben tijdens de vakantieweken die ze achter de rug hebben.

Eerste groepstraining in Basecamp

Na afloop van het weekend staat op maandag dan weer de eerste groepstraining van het seizoen op het programma. Die zal doorgaan in het Belfius Basecamp. Uiteraard zullen niet alle spelers reeds aanwezig zijn. Het is steevast uitkijken op die eerste trainingen of er nog geen spelers last hebben van ziekte of blessures.

In elk geval zijn er vier spelers die met honderd procent zekerheid zullen ontbreken en dat zijn de internationals die op het EK actief zijn. Daar zijn drie in Brugge gekende namen bij, in de personen van Maxim De Cuyper, Andreas Skov Olsen en Michal Skoras. De eerste vertoning van Ardon Jashari laat ook op zich wachten.

Jonge nieuwkomer nog op EK

De 21-jarige Jashari zit immers in de EK-selectie van Zwitserland. Deze defensieve middenvelder komt over van FC Luzern. Bij zijn vorige ploeg schopte hij het ondanks zijn jonge leeftijd tot aanvoerder.