Opvallend: Roman Yaremchuk gooit de groep van de Rode Duivels helemaal open na knappe comeback

In de groep van de Rode Duivels was het uitkijken wat Slovakije en Oekraïne tegen elkaar zouden gaan doen. En dus kregen we een wedstrijd op het scherpste van de snee, met wisselende kansen aan beide kanten.

Slovakije won op de openingsspeeldag verrassend van de Rode Duivels en dus had de bondsoach geen enkele reden tot wisselen in zijn basisopstelling. Dat was bij Oekraïne na de 3-0 nederlaag tegen Roemenië toch anders. De meest opvallende wissel gebeurde in doel. Real Madrid-doelman Lunin bekocht zijn twee fouten tegen de Roemenen met een plekje op de bank. Zijn invaller Trubin bewees snel in de wedstrijd zijn waarde voor zijn land. © photonews Op pogingen van Hancko en Schranz hield hij een kwartier lang zijn netten schoon, tot Schranz hem met een overhoekse kopbal vanaan de tweede paal alsnog wist te verschalken. Slovakije opnieuw op voorsprong, Oekraïne opnieuw op achterstand. Nog voor de rust kwam Oekraïne een paar keer dreigen, maar verder dan een bal op de paal kwamen ze daarbij niet. Meteen na de koffie was het wél raak: Mykola Sjaparenko rondde een counter prachtig af en zorgde zo voor de gelijkmaker. Yaremchuk doet het Aan een puntje had Oekraïne echter ook nog niet zoveel en dus ging het op zoek naar het winnende doelpunt. Mudryk viseerde de paal, wat later kon de ingevallen Roman Yaremchuk wél de belangrijke 2-1 scoren. De ex-speler van KAA Gent en Club Brugge nam een diepe bal perfect aan en tikte vervolgens voorbij de doelman. De groep van de Rode Duivels ligt zo helemaal open, België staat voorlopig helemaal laatste zonder punten.