KV Mechelen geniet van jong geweld en spreekt klare taal over de prioriteiten op de verlanglijst

Het is voor KV Mechelen nu echt begonnen. Het jonge geweld heeft zich al laten zien. Als de prioriteiten op het verlanglijstje van de coach nu ook nog opgevuld geraken, moet het een mooi seizoen worden Achter de Kazerne.

Besnik Hasi heeft duidelijk aangehaald dat een doelman, een centrale verdediger en een spits hoog op zijn verlanglijstje staan. Maar als hij nu een positie moet aanduiden die absoluut prioritair is om zo snel mogelijk in te vullen... "Alle drie", weigert de KVM-trainer te kiezen. "Op die drie posities hebben we een speler verloren."

Dat lijkt inderdaad het geval te zijn. "Met Bassette (al tekent Hasi nog voorbehoud aan) en Slimani hebben we een spits verloren. Met Cobbaut hadden we iemand die zeer belangrijk was voor de stabiliteit die we gecreëerd hebben in de ploeg. Cobbaut was niet enkel belangrijk op het veld, maar ook daarnaast", looft Hasi zijn ex-speler.

"Dat is een jongen die van hier komt en die houdt van de club. In zijn periode bij ons heeft hij ook progressie gemaakt, maar het blijft een uitgeleende speler." Daarnaast is ook het contract van Gaëtan Coucke afgelopen. "De keeper had een groot aandeel in onze prestaties. Ik had het liefst de keeper en verdediger gehouden en Bassette ook."

Dat droomscenario was helaas niet mogelijk en dus moet KV Mechelen op zoek naar vervangers. Ondertussen heeft het seizoen zich wel op gang getrokken met een eerste oefenmatch op het veld van Oudenaarde. Die heeft een overwinning opgeleverd die vorm kreeg in de tweede helft. Bij de rust was het nog 0-0.

Youngsters KV Mechelen scoren

Het waren allemaal Mechelse youngsters die scoorden: Bafdili, Azaouzi en Van Der Velde zorgden voor de 0-3-eindstand.