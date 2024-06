Sam Baro zegt waar het op staat over de inspanningen van Gent in strijd om Mokio en reageert op vertrek toptalent

Sam Baro heeft nu echt de touwtjes in handen bij KAA Gent. Het vertrek van Mokio is vooral wat de actualiteit momenteel beheerst op sportief vlak.

Het was voor de Buffalo's haast onbegonnen werk om Jorthy Mokio langer te houden. Het 16-jarige toptalent stond niet voor niets in de belangstelling van Ajax en Bayern München. Het is uiteindelijk Ajax dat zijn volgende bestemming is geworden. Sam Baro reageert voor de camera van VTM op het vertrek van het goudhaantje.

De clubeigenaar benadrukt dat Gent zeer ver gegaan is in zijn inspanningen om het anders te laten aflopen. "Ik denk dat we als club een mooi voorstel gedaan hebben. Wij wilden Jorthy echt bij ons houden, maar we hebben respect voor zijn beslissing en de beslissing van zijn familie. We wensen hem heel veel succes bij zijn nieuwe club."

Gent-eigenaar verwacht nog transfers

Naast deze transfer staat er vermoedelijk zowel uitgaand als ingaand wel wat te gebeuren bij KAA Gent. "In mercato's is er altijd beweging. Dat zal bij Gent ook zo zijn. Ik kan daar uiteraard nog wenig meer over zeggen", houdt Baro de kaarten dicht bij de borst. "We hebben al één inkomende transfer gerealiseerd en er zullen er nog volgen."