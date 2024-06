Transfergeweld op Sclessin: Standard heeft duidelijke boodschap voor Balikwisha, speelt aanvaller definitief kwijt en gaat concurrentie aan met buitenlandse topclubs

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Standard is volop bezig met zijn kern voor volgend seizoen aan het samenstellen. Er gaat heel wat gebeuren, zowel aan inkomend als aan uitgaand verkeer. Ook dinsdag was er alweer heel wat te vertellen.

Om te beginnen is er de zaak van Denis Dragus. Standard leende de Roemeen afgelopen seizoen uit aan Gaziantep. Dragus zal niet naar Luik terugkeren, maar wel in de Turkse competitie blijven spelen. Dat is inmiddels helemaal duidelijk.

Hij tekende zoals verwacht een vierjarig contract bij Trabzonspor, waardoor de transfer helemaal rond is. De 24-jarige aanvaller scoorde afgelopen seizoen vijftien doelpunten in alle competities en was daarmee op de radar gekomen van diverse clubs.

© photonews

Standard hoopte drie miljoen voor hem te gaan vangen, maar de teller zou op iets meer dan de helft van dat bedrag zijn gestopt. Ondertussen trekt Schalke 04 nog steeds nadrukkelijk aan de mouw van William Balikwisha.

En nog meer transfergeweld voor Standard?

Standard zou volgens Sudpresse hebben aangegeven aan William Balikwisha dat hij niet meer hoeft mee te trainen om zijn transfer niet op het spel te zetten. De Rouches willen voor hem ook wel twee miljoen euro vangen.

Met het geld dat zou binnenkomen moeten enerzijds misschien de schulden van 777 Partners worden opgelost, maar er zal ook moeten geïnvesteerd worden in nieuwe spelers. Jean-Philippe Gbamin zou Duinkerke kunnen verlaten voor Standard, maar er zijn kapers op de kust met CSKA Moscow en Hertha Berlijn.