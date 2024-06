Eindelijk eens een dubbele financiële opsteker voor noodlijdend Standard

De financiën van Standard staan nog steeds diep in het rood. En er was vorige week nog meer slecht nieuws naar buiten gekomen. Nu is er wel een dubbele meevaller te noteren voor de Rouches.

De ondernemingsrechtbank van Luik heeft de NV Standard de Liège vorige week nog veroordeeld tot de betaling van bijna drie miljoen euro aan haar voormalige voorzitter Bruno Venanzi. Dat is opnieuw een slok op de borrel. Bruno Venanzi en Standard zitten al even in een geschil over de terugbetaling van een lening. De relatie tussen de club en de voormalige voorzitter staat al even op gespannen voet. De rechtbank heeft Venanzi nu gelijk gegeven. © photonews Venanzi had ook gevraagd aan de rechtbank om een voorlopige bewindvoerder aan te stellen bij de Rouches. Daar is de rechtbank volgens La Dernière Heure uiteindelijk niet op ingaan, zo klinkt het op woensdag. Extra kapitaal op komst? De Rouches - die al een aantal interessante uitgaande transfers wisten te doen - houden op die manier hun portefeuille zelf in handen. Dat kan met oog op de komende transferperiode zeker van immens belang zijn en blijven. En er is nog meer goed nieuws volgens de krant. Zo zouden de supporters de abonnementsgelden niet langer willen blokkeren, waardoor ze ook op dat gebied binnenkort over extra kapitaal kunnen gaan beschikken.