JPL-club wil Paul Nardi, die geen nieuw contract kreeg bij Gent, binnenhalen

Gisteren werd bekend dat Paul Nardi geen nieuw contract krijgt bij KAA Gent. De Franse doelman moet dus op zoek naar een nieuwe club en die zou wel eens ook in België kunnen liggen.

Het was een klap voor Nardi dat Gent hem geen nieuw contract gaat aanbieden. De 30-jarige doelman liep afgelopen seizoen een heel zware blessure op en was maanden buiten strijd.

“Mijn makelaar heeft wel wat contact met Michel Louwagie maar tot op heden heeft de club me nog geen definitief besluit meegedeeld. Ik zit in de wachtkamer. ‘Paul, merci, tot ziens’ dat hebben ze mij nog niet gezegd", zei hij daar eind mei nog over.

Die beslissing is nu dus wel gevallen. Nardi wil graag in België blijven en heeft ook opties. Zo is KV Kortrijk één van de geïnteresseerde clubs. De West-Vlamingen willen de transfervrije doelman er graag bij.

Er zijn ook nog andere opties en Nardi zal die allemaal afwegen. Of dit nu betekent dat er bij Gent eindelijk volop de kaart van Davy Roef wordt getrokken, is nog een andere vraag.

Naar verluidt zoeken de Buffalo's nog een nieuwe doelman. Of dat is als eerste keeper of als back up moet straks nog blijken.