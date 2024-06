'Kompany en Bayern zetten zinnen op twee EK-gangers, waaronder basisspeler Rode Duivels'

Bij Burnley had Vincent Kompany zelf veel inspraak in de transfers, bij Bayern München zal dat wellicht moeilijker zijn. Toch wil de Duitse grootmacht Kompany ook helpen met enkele transfers om opnieuw succes te behalen.

Zo streek de Japanse verdediger Hiroki Ito van Stuttgart al neer in München. Ook de Franse flankaanvaller Michael Olise van Crystal Palace zou dicht bij een transfer naar de ploeg van Kompany staan.

De Duitsers willen echter nog meer uitpakken. Volgens The Sun wil Bayern ook een basisspeler van de Rode Duivels weghalen uit Engeland. Verdedigende middenvelder Amadou Onana van Everton zou op de radar staan.

Onana heeft nog een contract tot juni 2027 bij Everton, maar zat daar toch geregeld op de bank. Toch wil de Engelse ploeg zo'n 60 miljoen euro voor Onana, voor Bayern een bedrag dat momenteel veel te hoog is.

Ook EK-ganger en verdediger Jonathan Tah staat op de radar. Hij werd kampioen met Bayer Leverkusen, maar heeft zijn zinnen gezet op een vertrek. De beide ploegen onderhandelen, want Tah heeft nog een contract tot juni 2025 bij Leverkusen.

🚨🔴 FC Bayern, still working on a transfer of Jonathan #Tah as Max Eberl and Vincent Kompany want him!



▫️FC Bayern and Leverkusen in regular contact about the the transfer fee. Normal course of negotiations. Nothing has changed despite other reports



▫️Tah made clear that he… pic.twitter.com/HUxOE8tMNl