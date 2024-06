Buitenlandse pers keihard voor Rode Duivels: "Kuifje heeft zichzelf niet verbrand" en "Wat is er met hem aan de hand?"

De buitenlandse media waren ook streng voor de prestatie van de Rode Duivels. In de andere Europese landen keken ze met verbazing hoe de talentvolle aanval er niets van bakte.

L’Équipe: "Verder dan de truitjes reikt de gelijkenis met Kuifje niet"

“De smaak van hereniging", kopte L'Equipe, dat na de prestatie van gisteren niet al te veel schrik heeft voor de confrontaties met Les Bleus. “België speelde in shirts die een eerbetoon zijn aan Kuifje, maar verder dan de truitjes reikt de gelijkenis niet. De ploeg van Domenico Tedesco wist woensdag niet te boeien, in tegenstelling tot de spannende avonturen van verslaggever Kuifje.”

Telegraaf: “Stroperige aanval"

In Nederland schuwden ze de zware woorden niet. “Bibberige Belgen missen het avontuurlijke van Kuifje”, kopte De Telegraaf. “Het fleurige pakje inspireerde de Belgen niet tot grootse daden op het veld. Zo fris als het aanvalsspel was geweest tegen Slowakije en bij de 2-0 zege op Roemenië, zo stroperig was het aanvalsspel van de Rode Duivels tegen Oekraïne.”

AS: “De Bruyne zorgde voor licht in de duisternis”

“Oekraïne is de dupe van het systeem”, kopte AS. “De mannen van Tedesco gingen dan maar tijd rekken om hun puntje vast te houden, maar daardoor treffen ze niemand minder dan Frankrijk.”

“Oekraïne koos voor kwantiteit achterin om iets tegenover de kwaliteit van De Bruyne, Lukaku en co te zetten. Maar na vijf minuten hadden die twee al een eerste grote kans gecreëerd. De spits van AS Roma stond even alleen, maar zoals we op dit EK al gewend zijn verloor Lukaku de strijd met de doelman."

"De Bruyne jongleerde met z’n gloeilampjes en zorgde zo voor licht in de duisternis bij zijn team, met zijn genie. Oekraïne ging strijdend ten onder. De Rode Duivels hielden stand en konden vieren met hun achtste finale tegen Frankrijk.”

Marca: “Kuifje speelt met vuur”

“Het was niet hun beste dag, maar ook niet hun slechtste. Hun uniformpje is een eerbetoon aan Kuifje. De wedstrijd had veel weg van één van diens avonturen, maar dan met veel minder intuïtie en creativiteit. ‘Kuifje speelt met vuur’ had een gepaste titel geweest, want in de slotminuten hing een goal van Oekraïne nog in de lucht. België overleefde de stortbui en stoot door, maar belandt wel aan de ‘dark side’. Kuifje heeft zichzelf niet verbrand.”

The Guardian: “Heeft Lukaku pact met duivel gesloten?”

“Elk Belgisch duel draait tegenwoordig om één groot probleem: de pechvogel Romelu Lukaku,” schrijft The Guardian. “Wat is er met hem gebeurd? Heeft hij als kind een pact met de duivel gesloten? Een pact dat hem de kracht van Didier Drogba, de balvastheid van Niall Quinn en de beweging van Thomas Müller gaf, maar ook het tragische lot dat, lang nadat hij de topscorer van zijn land werd, hij plots zijn scorend vermogen zou verliezen?”