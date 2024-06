Ook Bondscoach Tedesco heeft duidelijke boodschap voor fans van Rode Duivels na fluitconcert

De Rode Duivels beleefden niet hun beste avond tegen Oekraïne. Een zeer teleurstellende wedstrijd eindigde op 0-0. Na afloop werden de spelers uitgefloten door de fans, wat de Rode Duivels maar moeilijk konden begrijpen.

Het was erg duidelijk dat de fans niet blij waren met de prestatie van de Rode Duivels. Na het laatste fluitsignaal trakteerden de supporters de spelers op een fluitconcert.

Domenico Tedesco vond het verrassend dat zijn troepen werden uitgefloten, net zoals alle spelers. "We hebben de fans nodig, het was vandaag een grote verrassing."

Hij benadrukt nog maar eens, net zoals Kevin De Bruyne trouwens, dat ze de fans echt nodig hebben. "De boodschap is dat we hen nodig hebben, maar ik denk dat ze dat weten."

"Net zoals Roemenië hun supporters nodig had tegen ons en vol achter hun team ging staan toen ze 2-0 achter stonden en net zoals er een geweldige sfeer was in de match tegen Slovakije", gaat hij verder.

De bondscoach relativeerde de slechte prestatie nog eens. "Als je de lat hoog legt, dan liggen de verwachtingen ook hoog. De manier waarop we tegen Slovakije en tegen Roemenië speelden, was heel goed."

"We hadden met Oekraïne een stugge tegenstander, ze verdedigden met 5. We probeerden hoog druk te zetten, we hadden veel balbezit, maar we hadden moeten scoren. Dan hadden we een andere wedstrijd gekregen."

"Oekraïne had niets te verliezen en als ze één doelpunt hadden gescoord, lagen wij eruit. Uiteindelijk zijn we er toch in geslaagd om ons te kwalificeren, en dat was na de eerste wedstrijd helemaal niet gemakkelijk. Deze groep was moeilijker dan velen denken", besluit hij.