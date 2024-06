'Tous ensemble': Een warme oproep aan Rode Duivels én supporters na vreselijke avond tegen Oekraïne

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

'Tous ensemble', het klinkt vaak heel luid door het stadion wanneer de Rode Duivels voetballen. Allemaal samen, het is wishful thinking op dit moment. De verbinding tussen (een deel van) de supporters en de Rode Duivels is verder weg dan ooit.

Verrassing was er in beide kampen woensdagavond, ook wij konden nauwelijks begrijpen hoe het vloeiende spel van tegen Roemenië volledig was verdwenen. Het was simpelweg een ondermaatse prestatie en Tedesco mag Koen Casteels danken dat hij zich tot beste Rode Duivel van het tornooi ontpopt.

Begrijpelijk dat supporters die honderden euro's betalen, honderden kilometers rijden en vrij nemen om de Rode Duivels aan te moedigen zeer ontgoocheld waren met wat de nationale elf op de grasmat brachten in Stuttgart. Zij mogen hun teleurstelling, hun ongenoegen laten blijken. Zowat iedereen is het erover eens dat het niet goed genoeg was.

Uit de reacties van spelers en de bondscoach na afloop van de wedstrijd bleek dat zij echt geschrokken waren van het fluitconcert van de supporters. Het gevoel van vreugde dat bij de spelers leefde omwille van de kwalificatie werd plots niet gedeeld door de fans, totaal onverwacht voor hen.

Waar is da feestje?

Kwalificatie binnen en feestje bouwen met de fans, logisch toch? Dat de spelers verbaasd waren en dit niet hadden verwacht, kunnen we dus echt wel begrijpen. In hun hoofd was de opdracht volbracht en mocht dat met de fans gevierd worden.

Voor wat volgde kunnen we echter geen begrip opbrengen. Bondscoach en spelers gingen de strijd aan met de supporters. Onverstandig. Na aangeven van aanvoerder Kevin De Bruyne gingen de spelers niet groeten. Zelfs dat kunnen we in een eerste emotie na de verbazing nog wel plaatsen.

Maar dat de spelers en de bondscoach ook na de douche en dus nadat de eerste emoties bekoeld waren, voluit kozen voor de confrontatie, dat is spelen met vuur. Daar stopt ons begrip, want een strijd tegen de supporters is allerminst verstandig en kan je niet winnen.

Gemiste kans

Toch geschiedde het zo. Bondscoach Tedesco en aanvoerder De Bruyne hadden de communicatiestrategie afgesproken. Van excuses was geen sprake. Beiden wilden niet veel meer kwijt dan dezelfde korte zin: 'We hebben de supporters nodig'. Tedesco maakte duidelijk dat hij de reactie van De Bruyne begreep en ging zelf hevig in het verweer. Dat de fans floten bij de wissel van Tielemans? 'Ik wisselde een 6 voor een 6 hé', wuifde hij het weg.

Hier werd een kans gemist om te erkennen dat de prestatie tegen Oekraïne de verwachting niet heeft ingelost. Een kans om de teleurstelling van de supporters te erkennen. Daarna spons erover en opnieuw beginnen tegen Frankrijk.

Nu zit er zware ruis op de lijn tussen de supporters en de spelers. "We hebben de supporters nodig", beseffen ze. Na het gelijkspel kregen we niet de verstandigste reactie. Er rest nu slechts één manier om de brokken te lijmen: een reactie op het veld, een knalprestatie tegen Frankrijk.

Een warme oproep aan alle supporters om op 1 juli vanaf de opwarming opnieuw voluit achter het team te gaan staan. Een warme oproep aan onze Rode Duivels om dan onmiddellijk hun waardering te tonen aan onze fans en hen een onvergetelijke wedstrijd te schenken. Tous ensemble.