OFFICIEEL: Lierse versterkt zich en haalt bij JPL-club speler met meer dan 160 matchen op hoogste niveau op de teller

Het verwelkomt immers Pietro Perdichizzi. De Italo-Belg krijgt zo de kans om in de Kempen te blijven voetballen. Perdichizzi heeft zijn contract met eersteklasser Westerlo in onderling overleg ontbonden. De 31-jarige verdediger speelde in 4 seizoenen 79 matchen voor Westerlo. In totaal speelde hij al 163 matchen in de JPL.

Daar hebben ook zijn passages bij Sporting Charleroi en Union SG mee te maken. De linksvoetige voetballer gaat nu een niveautje lager voetballen, maar moet daar met zijn leiderschapskwaliteiten nog van een enorme waarde kunnen zijn voor Lierse. De Pallieters laten zien dat het hen menens is om een veel beter figuur te slaan.

After 4 years and 79 matches, Pietro Perdichizzi is closing the door of ’t Kuipje behind him in mutual agreement with the club.



Thank you Pietro. All the best in your future career.



