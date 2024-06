Rondje Europa: Thibaut Courtois neemt afscheid van vriend, Beerschot mag fier zijn met ex-goudhaantje bij topclub

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ver weg van het EK is in Europa nog van alles aan de hand. Thibaut Courtois moet afscheid nemen van een goede vriend bij Real Madrid, een ex-goudhaantje van Beerschot krijgt zijn kans bij Feyenoord en voor Chelsea zijn het al zeker drukke tijden. Het laatste contract-en transfernieuws gebundeld.

Thibaut Courtois heeft bij de Koninklijke zijn laatste match samen met Joselu gespeeld. De 34-jarige Spanjaard trekt immers naar Doha: Real Madrid gunt hem een lucratieve transfer naar het Qatarese Al-Gharafa. "Bedankt voor zo'n geweldig jaar! Het beste, mijn vriend", schrijft zijn ploegmaat Courtois op zijn account op X.

Iets dichter bij huis valt er ook nieuws te rapen in de Lage Landen. Meer bepaald bij onze noorderburen uit Rotterdam. Ilias Sebaoui krijgt bij Feyenoord de kans om zich te bewijzen in de voorbereiding. Dat plukte hem in 2023 weg bij Beerschot, om hem onmiddellijk te verhuren aan Dordrecht. Nu volgt misschien de volgende stap.

In de Premier League ziet Chelsea dan weer enkele spelers vertrekken. Die met de meest klinkende naam is Hakim Ziyech. De 31-jarige Marokkaan werd het voorbije seizoen al uitgeleend aan Galatasaray. De Turkse club ziet zijn kans schoon om hem definitief in huis te halen: het heeft hem transfervrij kunnen vastleggen.

Dan is er ook nog het vertrek van de 22-jarige Ian Maatsen. De Nederlander werd het voorbije half jaar uitgeleend aan Champions League-finalist Borussia Dortmund. Chelsea heeft nu een definitieve oplossing gevonden voor de linksback. Aston Villa legt 44,5 miljoen euro op tafel om hem over te nemen.