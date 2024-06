Exclusief: finalist in 2006, Louis Saha wijst ons op de sleutelfiguren van het Franse elftal

Voorafgaand aan Frankrijk-België hebben we kunnen praten met Louis Saha. Voormalig Frans international en ex-doelpuntenmaker van Everton en Manchester United. Hij ziet Kylian Mbappé als de sleutel tot de wedstrijd van maandag.

Louis Saha rekent op Kylian Mbappé om Frankrijk deze zomer zijn derde EK in 40 jaar te bezorgen, gezien zijn bewezen successen op het hoogste niveau. Volgens de voormalige Manchester United-speler, die 20 keer voor Frankrijk speelde (4 doelpunten), is de aanvoerder van Les Bleus de sleutel.

De Franse superster, op weg naar Real Madrid, draagt een beschermend masker sinds hij zijn neus brak in de wedstrijd tegen Oostenrijk. Hij miste vervolgens het doelpuntloze gelijkspel tegen Nederland maar opende zijn rekening in het toernooi met een strafschop tegen Polen, terwijl Frankrijk er niet in slaagde om zijn groep te winnen.

Frankrijk lijkt zelfs de grootste tegenstander te zijn op het EK. Maar de voormalige Man United-ster relativeert: "Ik zou dat niet zeggen omdat dit EK behoorlijk open en complex is. België is een topteam, net als Duitsland en Engeland. Frankrijk is favoriet en het team om te verslaan, maar er zijn veel teams die kunnen winnen."

Een van de voordelen van Les Bleus is hun coach, die weet hoe je moet winnen. "Hij is er al meer dan tien jaar. Frankrijk heeft dat vertrouwen en heeft natuurlijk al competities gewonnen, dus ze weten wat ze moeten doen. De spelers zijn zelfverzekerd, weten precies waar ze moeten lopen en waar naartoe te gaan."

Mbappé, de sleutel

En natuurlijk is er Kylian Mbappé. "Hij is de sleutelfiguur. Tijdens het WK liet hij zien waartoe hij in staat is en kwam hij heel dichtbij om Frankrijk naar de overwinning te leiden, met drie doelpunten in de finale. En hij kan het opnieuw doen op het EK", verzekert Louis Saha, die onder de indruk is van de toekomstige Madrileen. "Hij is uniek en een van de beste spelers ter wereld samen met Vinicius."

Een andere speler die Saha noemt, is William Saliba, de verdediger van Arsenal die naar verwachting maandag zal debuteren. Volgens de man met 84 goals in 288 Premier League-wedstrijden heeft de Gunner een grote toekomst in het verschiet.

"William is nog jong en heeft alle tijd voor zich. Ik denk dat hij het potentieel heeft om de erfgenaam van Thuram en Desailly te worden. Het is een zeer veelbelovende speler en ik wens hem het allerbeste," besluit Louis Saha.