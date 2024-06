Franse arrogantie komt boven bij analist en ex-international als het gaat over België: "België is het grote niets"

In Frankrijk nemen ze geen blad voor de mond. Dat bleek opnieuw toen een analist een denigrerende uitspraak deed over de Rode Duivels.

De afgelopen twee wedstrijden tegen Frankrijk waren niet rooskelurig voor België. De Rode Duivels verloren op het WK in Rusland met 1-0 van Frankrijk. Ook in de Nations League verloor België met 3-2 van 'Les Bleus'.

In een debatprogramma van L'Equipe keken enkele analisten vooruit op de achtste finale van het EK tussen Frankrijk en België. In dat programma was de ex-rugbyprof en analist Eric Blanc te gast.

“België is vandaag een tweedehandswagen. En er is maar een taxichauffeur, Kevin De Bruyne. Als je hem individueel dekt is er niets meer. Het is een woestijn”, vertelde Blanc in het programma.

“Zelfs al ben ik niet verrukt over het spel van de Fransen, het is nog dag en nacht verschil. Sorry, we zijn beter dan die jongens. België is het grote niets”, vult de Fransman aan.

Ook ex-international Christophe Dugarry had een mening over de Rode Duivels en de 'Gouden Generatie': “Het begint erop te lijken dat die helemaal niet van goud is. Ze hebben nog altijd niets gewonnen. Ik vind ze echt triest. Ze hebben geen benen, geen agressiviteit.”