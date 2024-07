'Club Brugge heeft eindelijk beet en haalt speler naar Jan Breydelstadion waar het al meerdere jaren op jaagt'

Het gaat Club Brugge dan eindelijk lukken. Het is nu al meerdere jaren dat het er alles aan doet om Christos Tzolis naar het Jan Breydelstadion te halen en nu gaat het er ook van komen.

Dat is alvast wat transferexpert Sacha Tavolieri meldt op zijn sociale media. Volgens hem staat Tzolis op het punt om in het nieuwe seizoen een speler van Club Brugge te worden. Nochtans heeft het Duitse Fortuna Düsseldorf hem pas officieel ingelijfd, maar dat lijkt vooral om een interessante financiële constructie op touw te zetten.

De inmiddels 22-jarige Griek stroomde via de jeugdopleiding van PAOK Saloniki door naar de eerste ploeg. Club Brugge wilde hem daar al in 2021 weghalen, maar het gewenste transferbedrag lag toen te hoog. Norwich haalde hem binnen en wilde hem een jaar later uitlenen. Club drong vervolgens wekenlang aan.

Niet naar Club in 2022

Ook dat draaide op niets uit, want de uitleenbeurt bracht hem naar Twente. In de zomer van 2023 sloot Norwich dan weer een akkoord over een huurovereenkomst met Düsseldorf, mét een optie tot aankoop. De club uit de Duitse tweede klasse lichtte die optie enkele dagen geleden. Het is onduidelijk hoeveel die precies bedroeg.

🇬🇷 EXCL. Christos Tzolis set to be #Clubbrugge new player !



🔵⚫️ Agreement between Fortuna Düsseldorf & Blauw&Zwart around 6,5M€

knowing Düsseldorf exercised the €5.5M option a few days ago.



🏥 Medical tests to be done on Tuesday. #f95 #mercato #JPL pic.twitter.com/7qdQgn0wO8 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 1, 2024

Volgens Transfermarkt bedroeg de afkoopsom 3,5 miljoen euro, volgens Tavolieri 5,5 miljoen euro. In elk geval: Düsseldorf is bereid om Tzolis van de hand te doen om zo winst te boeken. Düsseldorf en blauw-zwart zouden een akkoord gesloten hebben voor een transferbedrag van 6,5 miljoen euro. Club heeft dus eindelijk beet.

Medische testen voor nieuwe Club-speler

In principe staan dinsdag medische testen op het programma, waarna de transfer dan afgerond kan worden. Tzolis is een linkerflankaanvaller, die eventueel ook op de andere flank of in de spits uitgespeeld kan worden.