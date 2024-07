Niet te schatten: Kylian Mbappé laat zich uit over Amadou Onana en 'filmpjes-incident'

Op het account van de Belgian Red Devils verwent onze nationale ploeg de fans met filmpjes in samenwerking met de Brusselse komiek Pablo Andres. Bij eentje daarvan ging het grondig mis en dat was de aanzet tot een rel in de internationale pers. Wat vond Kylian Mbappé er eigenlijk zelf van?

"Wie gaat Mbappé tegen het scheenbeen tackelen?" Waarop de zanger in Amadou Onana inpikt en volop meedoet. De middenvelder zingt uit volle borst zijn eigen naam als antwoord: "Onana! Amadou Onana!" Dat was het laatste filmpje in een notendop.

De Belgische voetbalbond haalde het filmpje inmiddels offline en bood ook zijn excuses aan richting Frankrijk, Mbappé en iedereen die zich door het filmpje aangevallen voelde. Maar wat dacht Mbappé er eigenlijk zelf van?

© photonews

"Wie? Wat?" was zowat de eerste reactie van Mbappé toen er een vraag werd gesteld over het filmpje op de persconferentie in Duitsland. Om vervolgens wel te weten waar het over ging: "Ik heb er iets van gehoord, ja."

Truitjes wisselen na de match?

"Ach, er wordt zoveel gezegd en gedaan over mij. Ik ga dat niet erg vinden allemaal", wilde Mbappé zich er eigenlijk niet al te druk in maken. "Als hij na de wedstrijd mijn truitje wil hebben, mag hij het zeker komen vragen."

België en Frankrijk nemen het maandagavond om 18 uur tegen elkaar op. Om 20 uur (of bij verlengingen iets later) weten we of de Belgen erin geslaagd zijn om Frankrijk te verslaan en een ticket voor de kwartfinales hebben weten te boeken.