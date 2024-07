'Trainer die ontslag gepresenteerd kreeg bij Club Brugge kan de opvolger van Vincent Kompany worden'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wie beter wil doen dan Vincent Kompany qua verrassende overstap zal sterk uit de hoek moeten komen deze zomer. Kompany ruilde Engels degradant Burnley voor Duits titelkandidaat Bayern München.

Bij Burnley moeten ze dus op zoek naar een nieuwe coach of manager. Volgens verschillende bronnen, waaronder SkySports, zou Scott Parker wel eens de opvolger van Kompany kunnen worden. Het betekent voor de voormalige coach van Fulham, Bournemouth en Club Brugge dus een terugkeer naar de dug-out.

Burnley zou op het punt staan om hem aan te stellen. Er moeten nog wel enkele formaliteiten afgehandeld worden. Van een akkoord is nog geen sprake. Toch zou de komst van Parker tegen het einde van de week afgerond kunnen worden. Zeker de moeite om de komende dagen de socials van Burnley in het oog te houden.

Mogelijk eerste job sinds ontslag bij Club

Bij het social mediateam van Burnley maken ze er de laatste jaren immers een sport van om de komst van nieuwkomers op een originele manier aan te kondigen. Het zou voor Parker zijn eerste job in de voetbalwereld worden sinds 8 maart 2023, ondertussen al meer dan een jaar geleden. Dat was de dag van zijn ontslag bij Club.

De gewezen middenvelder kon het niet lang uithouden in de hoofdstad van West-Vlaanderen. Parker volgde op 31 december 2022 de ontslagen Carl Hoefkens op, maar werd een paar maanden later dus al zelf de laan uit gestuurd. Zijn bilan was dan ook erg triestig: slechts 2 van de 12 matchen onder zijn hoede werden gewonnen.

Parker moet Burnley aan promotie helpen

Burnley moet na de degradatie uit de Premier League weer jagen op promotie in The Championship en daar heeft Parker dan weer wel ervaring mee. Zowel met Fulham als met Bournemout heeft hij al eens de promotie afgedwongen.