Club Brugge gaat opnieuw shoppen bij Union SG: speler heeft zelf een vertrekwens

Club Brugge is op zoek naar een nieuwe spits en is daarbij uitgekomen bij Gustaf Nilsson. Union heeft ondertussen een eerste bod geweigerd. De Zweedse spits zou zelf ook openstaan voor een transfer.

Met de Champions League, Belgische competitie en de beker wil Club Brugge opnieuw op drie fronten strijden. Het haalde al middenvelder Ardon Jashari bij Lüzern en verdediger Zaid Romero en blijft zich ondertussen roeren.

Met de Griekse flankspeler Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf) en de Belgische middenvelder Ngal'ayel Mukau (KV Mechelen) zijn er ook nog een paar spelers zeker en vast op komst. Maar er is ook een nieuwe spits nodig.

Club Brugge wil Nilsson

Club Brugge wil heel graag de Zweed Gustaf Nilsson van Union aanwerven als vervanger voor Igor Thiago, die vertrokken is naar Brentford. En daarbij willen ze mogelijk kosten noch moeite gaan sparen voor de aanvaller.

De Zweedse international maakte in het voorbije seizoen indruk bij Union, waar hij goed was voor 17 goals en 7 assists. En daarmee is hij dus ook in de belangstelling gekomen van Club Brugge, dat miljoenen heeft geboden voor hem.

Club bood al 4,5 miljoen euro, maar dat werd geweigerd door Union. De Brusselaars willen volgens Sacha Tavolieri zo'n 6 miljoen euro, wat ook zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt. Nilsson zelf zou ook open staan voor een overstap en ook de forcing