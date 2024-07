Done Deal: promotiekandidaat zet ambities kracht bij en haalt jonge topper op bij KRC Genk

Na het vertrek van Maarten Vandevoordt (RB Leipzig) en Vic Chambaere (Union) was het de bedoeling dat de 17-jarige Matthias Pieklak volgend seizoen derde doelman bij Racing Genk zou worden en eerste doelman bij Jong Genk.

Dat gaat nu echter niet door. Nadat het al een paar dagen in de lijn der verwachtingen lag, is de deal nu helemaal rond en vertrekt de 17-jarige jongeling naar Lommel. Daar begon hij ooit als heel jeugdige speler als doelman.

Goalkeeper 𝗠𝗮𝘁𝘁𝗵𝗶𝗮𝘀 𝗣𝗶𝗲𝗸𝗹𝗮𝗸 has signed for 3 years in Lommel!🧤



Read more on our website: https://t.co/CuOMx30AVP pic.twitter.com/1QVrI9Eox2