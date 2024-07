OFFICIEEL: Genk verliest één van zijn grootste talenten aan Europese topclub

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Wout Gielen heeft getekend bij Juventus. KRC Genk verliest zo één van zijn grootste talenten aan een Europese topclub.

In april circuleerden de eerste geruchten over een mogelijke transfer van Wout Gielen naar Juventus. Het is nu officieel: de 16-jarige centrale verdediger heeft bij de Oude Dame getekend.

Gielen zal zijn eerste professionele contract tekenen in Turijn. Genk heeft er alles aan gedaan om hem in Limburg te houden, maar zonder succes.

Wout Gielen zal zijn ontwikkeling voortzetten in Turijn

Hij verlaat dus Racing Genk, waar hij vijf jaar geleden vanuit Sint-Truiden bij kwam. Dit seizoen speelde hij voor U18.

In Italië zal Gielen eerst deel uitmaken van U17, met vooruitzichten op doorgroei naar U19.

Met Wout Gielen en Jorthy Mokio, beide 16 jaar oud en deze zomer naar het buitenland overgegaan, belooft de generatie van 2008 veel goeds.