Bedenking bij sterke oefenmatch Anderlecht: deze speler doe je toch niet weg als je Fredberg bent?

Anderlecht speelde vandaag een oefenmatch tegen Nederlands landskampioen PSV en deed dat allesbehalve slecht. Zeker als je er rekening mee houdt dat het een noodploeg was met heel veel jeugd. Maar tussen dat jong geweld stond wel een ancien uit te blinken.

Sinds enkele maanden doen er al berichten de ronde dat Anderlecht absoluut Majeed Ashimeru wil verkopen. De middenvelder zit in zijn laatste contractjaar en is te veel geblesseerd geweest de laatste jaren.

Maar als je hem ziet spelen, moet je er wel de bedenking bij maken: 'gaat Anderlecht hem echt weg doen?' Tegen PSV was hij heel sterk en in de huidige kern is hij de enige middenvelder die altijd vooruit denkt.

Jesper Fredberg wil meer creatieve profielen, maar als Ashimeru zich zo blijft profileren, zou hij toch ook eens moeten nadenken over een contractverlenging voor de 26-jarige Ghanees.

Anderlecht heeft immers geen onbeperkt budget om de transfermarkt op te gaan. En momenteel is er nog niet al te veel interesse voor Ashimeru. Hij zou hen nog goeie diensten kunnen bewijzen.

Nog positief: alle jonge gasten deden het goed tegen PSV. Engwanda Nunzio en Nathan De Cat toonden hun groot potentieel en ook Tristan Degreef was sterk. Anderlecht won met 0-3 na goals van Angulo, Vazquez en Degreef.