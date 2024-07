Eerste aanwinst in zicht? 'Anderlecht laat oog vallen op Chileense winger'

Terwijl al wel wat eersteklassers hun aanwinsten al hebben voorgesteld, blijft het bij Anderlecht voorlopig windstil. Al komt de geruchtenmolen stilaan wel op gang.

Met Delaney, Gattoni en Augustinsson zijn er drie huurspelers opnieuw vertrokken bij Anderlecht. Kana, Flips en Abdulrazak zijn dan weer teruggekomen na hun uitleenbeurt. Debast is officieel vertrokken en ook Schmeichel is op zoek na afloop van zijn contract in de hoofdstad.

De eerste officiële uitgaande transfer is dus een feit met Debast maar op de eerste inkomende is het wachten. En dat terwijl Club Brugge al zo'n 18 miljoen euro heeft uitgegeven aan nieuwe spelers. Al lijkt daar bij Anderlecht stilaan verandering in te komen.

Nieuwe winger voor Anderlecht?

Volgens Argentijns journalist Victor Morales, werkzaam bij ESPN Argentina, is Anderlecht namelijk geïnteresseerd in de Chileense winger Gonzalo Tapia. De 22-jarige Tapia speelt voorlopig nog in zijn thuisland bij Universidad Catolica. Daar was hij dit seizoen in 18 wedstrijden goed voor 7 doelpunten en 3 assists.

De marktwaarde van Tapia wordt geschat op zo'n 1 miljoen euro. Maar er zijn kapers op de kust. Want ook het Schotse Rangers van Philippe Clement zou geïnteresseerd zijn, net als het Russische CSKA Moskou.