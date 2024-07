Aanvoerder Spanje creëert grote controverse met hallucinant interview: "Na het EK stop ik ermee, er is geen respect!"

Vermoeid van de kritiek, liet Alvaro Morata, de aanvoerder van La Roja, zich gaan in een interview. In Spanje wordt hem verweten dat hij bewust controverse wil creëren vlak voor de halve finale van het EK.

Nog een zet van Didier Deschamps? Spanje veroorzaakt een mooie controverse minder dan 48 uur voor hun halve finale van het EK tegen Frankrijk. In het middelpunt van de belangstelling staat Alvaro Morata.

Maandagochtend publiceerde het Spaanse medium Relevo een lang interview met de aanvoerder van La Roja, waarin hij opnieuw spreekt over de grote vermoeidheid die hij constant ervaart vanwege de kritiek die hij voortdurend krijgt.

Alvaro Morata in het middelpunt van een controverse in Spanje!

Een situatie die hem er zelfs toe zou kunnen brengen om na het EK met internationaal pensioen te gaan. "Het is waarschijnlijk dat ik het nationale team verlaat na het Europees Kampioenschap", titelt dit interview. "In Spanje is er geen respect voor iets of iemand."

De kapitein Morata spreekt zijn hart uit tijdens het EK, slechts twee dagen voor de halve finales. "In Spanje is er geen respect voor iets of iemand".

In hetzelfde interview zegt de aanvaller ook te overwegen Atlético Madrid te verlaten voor het einde van zijn contract. "In Spanje vind ik het moeilijk om gelukkig te zijn. Men respecteert niets of niemand," vervolgt Morata, die zich zelfs afvraagt... of sommigen liever hebben dat hij geschorst wordt voor de halve finale, nadat de UEFA hem per ongeluk een gele kaart heeft gegeven en vervolgens ingetrokken tijdens de kwartfinale tegen Duitsland.

Op het schiereiland betreurt men uiteraard de timing van deze uitspraak. "Álvaro Morata staat opnieuw centraal in de controverse rond het nationale team tijdens dit EK," aldus het programma Partizado de Cope, dat bijna insinueert dat de 31-jarige speler bewust onrust wil zaaien vlak voor zo'n belangrijke wedstrijd voor La Roja.

Álvaro Morata is opnieuw het epicentrum van de controverse rondom het nationale team in dit EK.

Dit is echter niet de eerste keer dat Alvaro Morata dit soort uitspraken doet. Op 13 juni, enkele dagen voor de start van het toernooi, gaf hij een interview aan de Cadena Ser waarin hij zei: "Voor mij is het eenvoudigste niet om in Spanje te spelen, voor mijn leven, voor wat ik moet meemaken wanneer ik hier op straat loop in ons land. Het eenvoudigste is om naar het buitenland te gaan. Vaak begrijpen mijn kinderen van vijf niet waarom sommige mensen zo boos zijn op hun vader."

"Het eenvoudigste was vorige zomer om Atlético te verlaten. Financieel had ik betere aanbiedingen, van grote teams, maar ik heb de illusie om met Atlético te winnen. Als ik zie hoe mensen reageren op onze wedstrijden en onze overwinningen, weegt dat erg zwaar."