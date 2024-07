Timmy Simons laat zich uit over zomermercato van KVC Westerlo: "We blijven waakzaam"

KVC Westerlo beleefde een moeilijk seizoen, maar kon zich uiteindelijk nog voor de play-offs redden. Nu bereiden de Kemphanen zich voor op het nieuwe seizoen.

Timmy Simons en zijn troepen vertrokken op zomerstage naar Zwitserland. Daar liet de coach zich tegenover Gazet van Antwerpen uit over de gang van zaken.

"De eerste weken hebben de jongens perfect doorstaan. We hebben weinig blessures en dat is positief. De focus lag op het fysieke werk, maar ik zag ook een groep die enorm veel goesting heeft", begint Simons.

Westerlo speelde al twee oefenwedstrijden. Er werd met 5-0 gewonnen van SK Beveren en met 1-0 van Young Boys Bern. "Ik zag wel jongens die veel druk naar voren willen zetten", gaat Simons verder.

"Dat is wat ik wil zien. Op die manier willen we de tegenstander dwingen in de fout te gaan. Bern voetbalde dominant en was sterk in balbezit, toch hebben we niet veel kansen weggegeven. Dat is positief. We hebben nu twee keer de nul kunnen houden. Voor de verdedigers en de doelmannen is dat goed voor het vertrouwen"

Simons verwacht niet dat er nog heel veel zal gebeuren tijdens de mercato, maar blijft wel voorzichtig. "In elke linie kijken we nog naar opportuniteiten om de ploeg te versterken, maar we gaan geen gekke dingen doen, al blijven we wel waakzaam voor spelers die mogelijk nog vertrekken."