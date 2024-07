Jan Vertonghen en Dries Mertens kondigen groot project aan: "Morgen start ons nieuwe avontuur"

Jan Vertonghen en Dries Mertens kondigden dinsdag op sociale media aan dat de twee plannen hebben. Op woensdag zullen we zeker zijn over welke plannen het gaat, maar er gaan geruchten rond...

Dries Mertens deelde dinsdag een filmpje op sociale media. Daarin is eerst Jan Vertonghen te zien. "Jow, Dries. Nog nieuws over ons project? Heb er zin in, maat", klinkt het bij de verdediger.

Mertens schreef bij zijn filmpje nog: "Ready to be part of the madness?! Morgenmiddag om 12u start ons nieuwe avontuur. Houd je sociale media in de gaten."

Het Nieuwsblad lijkt in ieder geval al te weten wat de twee van plan zijn. Ze zouden hun schouders onder een project van Woestijnvis en Sporthouse Group willen zetten.

Dat project zal dan over een Belgische variant van de Kings League gaan. De krant meldt dat ook Radja Nainggolan en Toby Alderweireld gelinkt worden, maar daar is niet van geweten of ze zullen meewerken.

De Kings League heeft wedstrijden van twee keer 20 minuten. Er zijn ook heel wat opvallende (tijdelijke) regels die kunnen worden ingezet door een coach, al maken ze het spel vaak erg moeilijk. Spektakel is wel verzekerd.