Leeftijd is maar een nummer: Antwerp-aanwinst vergelijkt zichzelf met Ronaldo, Modric en Messi

Antwerp heeft ingezet op oudere, ervaren spelers. Nieuwe aanwinst Tjaronn Chery deed alvast de wenkbrauwen fronsen omwille van zijn 36-jarige leeftijd en zijn positie. Op de 'nummer 10' verwacht je jongere gasten, maar Chery bewijst dat hij nog topfit is.

Antwerp is momenteel op stage in het Oostenrijkse Waidring. Chery heeft zich daar al meteen geïntegreerd in de groep. “Ik ben altijd chill,” zegt hij lachend in HLN. Op 36-jarige leeftijd heeft Chery nog een contract van twee jaar getekend bij de Great Old.

Voor sommigen misschien verrassend, maar voor degenen die Chery kennen, is het logisch. Hij is topfit en heeft bij elke club als ‘nummer tien’ indrukwekkende statistieken neergezet. Chery staat bekend als een ‘gifspeler’, iemand die zijn team vooruit stuwt en altijd voor het doel gaat.

“Sommige mensen worden gek van mij omdat ik zo vaak naar doel schiet,” zegt Chery met een knipoog. Hij speelt het liefst tussen de linies, net achter de spitsen. “Ik ben een strijder,” zegt hij trots.

Ondanks zijn leeftijd van 36 voelt hij zich fitter dan ooit. “Iedereen denkt: oei, die is al 36. Maar ik voel me zó fit. Dat zien de jongens hier ook op training, hoor. Je zou niet zeggen dat ik 36 ben.”

Chery trekt een vergelijking met voetbaliconen zoals Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Luka Modric, die ook op latere leeftijd nog op topniveau presteren. “Kijk naar Ronaldo, Messi en Modric. Die gaan ook lekker door. Waarom niet? Als je je goed voelt, moét je doorgaan. Er is niets mooier dan voetballen,” legt Chery uit.