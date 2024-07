'Promotiefavoriet zet ambities kracht bij en wil sterkhouder wegplukken bij concurrent'

Zulte Waregem wil zich in het nieuwe seizoen niet opnieuw laten verschalken en als het even kan promotie afdwingen richting Jupiler Pro League. Dan moet het wel voorbij de concurrenten geraken en daartoe hebben ze een plan.

Zo wil Zulte Waregem ook de concurrentie enigszins proberen 'leegkopen', zo blijkt. Het heeft alvast een speler van Club Luik op het oog om zo nog steviger uit de startblokken te kunnen schieten in het nieuwe seizoen.

Essevee heeft heel wat namen op het lijstje staan om de komende weken nog voor extra versterkingen te gaan zorgen. Benoit Nyssen staat volgens Sacha Tavolieri hoog op dat verlanglijstje en zou wel eens op weg kunnen zijn naar de Elindus Arena.

© photonews

Benoit Nyssen heeft een contract dat afloopt in juni 2025 en als ze in Luik nog op hem willen cashen zal het dus deze zomer moeten zijn. Transfermarkt schat zijn waarde op zo'n 400.000 euro, over een transferbedrag is nog niets bekend.

Van Luik naar Waregem?

Nyssen is een verdediger met een verleden bij KRC Genk. Vorig seizoen was hij in 29 wedstrijden goed voor zes goals en vijf assists, waardoor hij ook in aanvallend opzicht zeker van waarde was voor de Luikenaars.

De komende dagen en weken houden we u graag verder op de hoogte van deze transferzaak. Tot op heden is er nog geen concreet contact gekomen vanuit Zulte Waregem, al zou dat wel eens snel kunnen veranderen.