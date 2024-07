JPL-coach legt zware druk bij zijn technisch directeur: "Hebben nog vijf basisspelers nodig"

OH Leuven ontsnapte vorig seizoen maar op het nippertje aan de play-downs. De Vlaams-Brabantse club wil dat niet opnieuw beleven en haalde daarvoor de Hongaar Gyorgy Csepregi weg bij Beerschot om technisch directeur te worden. Trainer Oscar Garcia legde nog wat meer druk op zijn schouders.

Met Birger Verstraete heeft OHL al een ervaren en kwaliteitsvolle speler binnengehaald. "Met Birger hebben nog maar één versterking. Het is dan ook moeilijk om over ambities te spreken. Ik denk dat de eerste doelstelling moet zijn om zo snel mogelijk gered te zijn", aldus trainer Garcia bij Het Nieuwsblad.

"We volgden hem al een tijdje. In de winter wilden we hem al halen, maar dat was toen niet mogelijk. Ik zie hem als een échte nummer 6. Agressief, leiderschap, sterk in de passing, personaliteit, ... Hij heeft een belangrijk profiel."

"Ik hoop dat hij conditioneel klaar zal zijn voor de competitiestart, maar dat betwijfel ik. De voorbereiding in Griekenland was nog maar net opgestart. De jongens hier zijn al 2,5 weken bezig."

Maar Garcia heeft nog meer nodig van Csepregi. “We staan bijna dagelijks in contact met elkaar”, aldus García. “Het zijn drukke tijden voor hem. Het is moeilijk om een exact aantal te geven van de versterkingen die ik erbij wil. "

"Maar het gaat toch over een minimum van 4 à 5 (basis)spelers. Het grootste target is sowieso de spitspositie. Ik heb er vertrouwen in dat hij een goed profiel zal vinden. Ik kan ook wel namen doorgeven, maar Gyorgy en de scouts moeten ook wel rekening houden met het budget.”