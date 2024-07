Kevin De Bruyne praat over zijn toekomst bij Manchester City: "Eigenlijk had ik het niet anders verwacht"

De toekomst van Kevin De Bruyne ligt in... Engeland? De voorbije maanden gonsde het van de geruchten van een megatransfer van de Rode Duivel. Maar wat heeft hij er eigenlijk zelf over te zeggen?

De Saoedische topclubs hebben héél véél geld veil voor Kevin De Bruyne, terwijl ook een verhuis over De Grote Plas - daar wil San Diego FC héél graag uithalen - al op de geruchtenmolen is gepasseerd.

"Ik heb nog een contract voor één seizoen bij Manchester City", wijst De Bruyne in Het Laatste Nieuws naar de feiten. "Daarnaast kan ik zeggen dat ik nog met niemand heb gepraat. Al ga ik er wél van uit dat er in de komende maanden een gesprek zal komen met City."

De middenvelder maakt zich allesbehalve zorgen over het feit dat er nog geen beweging kwam van de kant van The Citizens. "Manchester City heeft de gewoonte om pas in het laatste contractjaar rond de tafel te gaan met dertigers. Bovendien heeft mijn blessure van vorig seizoen ervoor gezorgd dat de situatie plots anders was."

"Eigenlijk had ik het niet anders verwacht", gaat de aanvoerder van de Rode Duivels verder. "Ik weet hoe City werkt en ik weet hoe Pep Guardiola in elkaar steekt. Ik hoop alleszins dat ik er nog enkele jaren kan bij doen als voetballer."

Waar voetbalt Kevin De Bruyne komend seizoen?

Over de (vermeende interesse) is De Bruyne héél stellig. "City laat spelers die aangeven te willen vertrekken ook gewoon gaan als er een goed bod op tafel ligt. Die filosofie verschilt met die van andere clubs, maar het is wel duidelijk. Maar ik heb nooit gezegd dat ik weg wil, hé. Of dat er een bod is."

Voor de volledigheid: ook op vlak van de nationale ploeg dient KDB de komende weken een knoop door te hakken. Gaat hij door als Rode Duivel of niet. Ook op die vraag is het antwoord eigenlijk al héél duidelijk beantwoord.