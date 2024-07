Speler Club Brugge heeft grote ambities en kijkt naar ... Olivier Deschacht

Brandon Mechele begint aan zijn twaalfde seizoen in het eerste elftal van Club Brugge. En hij is ambitieuzer dan ooit tevoren. Want ook de komende jaren wil hij nog titels pakken bij blauw-zwart, zo blijkt.

Brandon Mechele heeft geen blad voor de mond genomen in een pittig interview met Gazet van Antwerpen. Na uitgebreid te zijn ondervraagd over zijn afwezigheid in de kern van de Rode Duivels op het EK ging het ook over andere zaken.

En zo heeft de 31-jarige verdediger zijn ambities met blauw-zwart duidelijk gemaakt. "Wat mijn carrière nog mooier zou kunnen maken? De dubbel halen. We proberen het al zo lang", wil hij ook komend seizoen heel wat prijzen pakken.

© photonews

"En ik wil ook een tweede ster boven ons embleem, door die 20e titel te behalen." En het is duidelijk: Brandon Mechele wil nog meer. Nog veel meer zelfs. Zo wil hij het record van een Olivier Deschacht aanvallen.

Nog minstens twee extra titels bij Club Brugge?

"Ik ben een keertje gaan opzoeken wie het grootste aantal Belgische nationale titels op zijn naam heeft staan. Olivier Deschacht heeft er blijkbaar acht. We zullen nog enkele seizoenen nodig hebben, Hans Vanaken en ik."

Beide spelers van Club Brugge zitten op zes titels bij blauw-zwart. De toon is gezet voor de komende jaren, vooral omdat Mechele nog drie jaar contract heeft bij Club Brugge. Mechele is op negenjarige leeftijd bij Club Brugge gekomen en maakt sinds 2013 deel uit van de A-kern. Hij heeft maar liefst 434 wedstrijden gespeeld in het Brugse shirt.