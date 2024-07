Tijd om het te bewijzen: grootste Belgisch talent staat voor jaar dat bepalend wordt voor de rest van zijn carrière

In België zijn er veel analisten die geloven dat het grootste Belgisch talent nog niet bij de Rode Duivels speelt. Ook in Engeland zijn ze daarvan overtuigd. Roméo Lavia (20) zag zijn carrière tot nu toe afgeremd door blessures, maar moet dit seizoen echt doorbreken bij Chelsea.

Twee zware hamstringblessures hielden hem in totaal al bijna een volledig seizoen van het veld. Zijn heel vorig seizoen ging daardoor de mist in nadat Chelsea 62 miljoen voor hem betaalde aan Southampton. Maar zijn talent heeft nooit ter discussie gestaan.

Daarom dat Manchester City hem al op zijn 16de naar Engeland haalde. Pep Guardiola was gek van zijn voetbalkwaliteiten, maar de Spanjaard wist ook dat Lavia ongeduldig was en dat hij hem nog geen kansen kon geven. City verkocht hem met pijn in het hart.

Chelsea pikte hem dus op, maar daar hebben ze er nog niet al te veel geniet van gehad. Dit seizoen moet hij echter doorbreken, al zijn de Londenaren ook voorzichtig. Ze haalden immers Renato Veiga binnen als alternatief op de positie van verdedigende middenvelder.

Rode Duivels

Maar de Portugees is polyvalent en kan op meerdere posities uitgespeeld worden. Binnen de entourage van Lavia valt te horen dat er niks of niemand hem dit seizoen in de weg zal staan om zijn stempel te drukken in de Premier League.

Dat kan enkel maar goed nieuws zijn voor Domenico Tedesco ook. Die riep hem ook al op voor de interlands tegen Zweden en Duitsland en hij kreeg tegen de Duitsers tien minuten. Maar voor velen is Lavia het talent dat in de toekomst het middenveld van de Rode Duivels zal moeten leiden.

Het wordt wel tijd dat hij de status die hem wordt toegeschreven ook bevestigt. Als hij fit blijft, is hij één van de meestbelovende talenten die er in Europa rondlopen.