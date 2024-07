Transferspecialist komt met bijzonder slecht nieuws voor Anderlecht: "Zijn familie wil terugkeren naar hun thuisland"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thomas Delaney en FC Kopenhagen flirten weer met elkaar, aldus de Deense transferspecialist Farzam Abolhosseini van Tipsbladet. Dat zou dus slecht nieuws voor Anderlecht betekenen, dat nog steeds probeert om de middenvelder terug te halen.

Abolhosseini heeft echter andere signalen opgevangen. "Ik weet dat Thomas Delaney volgende week in Sevilla begint aan het voorseizoen. Hij wil kijken of hij deel kan uitmaken van het team. Hij heeft nog een contract voor één jaar bij Sevilla, waar hij goed verdient," vertelt Abolhosseini.

"FCK kan dat salaris niet evenaren, maar dat betekent niet dat er geen oplossing kan worden gevonden als Delaney wil vertrekken. Hij probeert het in de eerste week bij Sevilla gewoon uit. FCK en Anderlecht zijn twee mogelijkheden voor hem."

Ook bij Anderlecht zal hij moeten inleveren, maar er is nog een andere factor waar rekening mee moet gehouden worden. "Delaney’s familie wil graag terug naar Kopenhagen, en dat moeten we in gedachten houden."

"Ze houden van Kopenhagen en willen terug naar huis, maar het contract moet worden opgelost, want dit is de laatste kans voor Delaney om ruim 20 miljoen (Deense Kronen, ongeveer 2,7 miljoen euro) aan jaarsalaris te verdienen," legt Abolhosseini uit.

"Als hij een goede oplossing vindt, kan hij snel tot een overeenkomst komen met FCK. En belangrijk om te zeggen: Delaney wil dit niet alleen, FCK wil dit ook," besluit Farzam Abolhosseini.