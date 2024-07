Blessin geeft aan waarom hij Champions League met Union liet varen: "Ik heb verschillende aanbiedingen geweigerd"

Alexander Blessin verliet deze zomer Union SG om voor Sankt Pauli te tekenen. Het werd een moeilijke beslissing voor de succescoach van de Brusselaars, maar eentje die hij maakte voor zijn familie.

Met Union won hij de beker en werd hij tweede in de competitie. “Het hele seizoen was eigenlijk nogal paradoxaal voor mij. Sportief was het fantastisch, maar privé was het bijzonder moeilijk", vertelt hij in LDH.

De vrouw van Blessin kreeg een ruggenmerginfarct en belandde daardoor in een rolstoel. Dat is één van de redenen waarom hij voor Sankt Pauli koos, al ligt de club in afstand verder van zijn woonplaats Stuttgart dan Brussel.

“De club speelt minder wedstrijden dan Union waardoor ik meer tijd zal hebben voor mijn vrouw. Tijdens de vakantie zal zij mij komen bezoeken en omgekeerd zal ik proberen om zo vaak mogelijk het vliegtuig te nemen naar Stuttgart als ik een dag vrij heb."

Er waren echter nog andere redenen. "Ik heb geen carrièreplan, maar wist wel dat ik ooit in de Bundesliga coach wilde worden. Ik heb verschillende aanbiedingen geweigerd voor Sankt Pauli kwam omdat ik wist dat ik met Union de kans had om de Champions League in te gaan."

"Maar soms is het ook goed om op een hoogtepunt een club te verlaten, want ik weet hoe snel het kan gaan in het voetbal.”