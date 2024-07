Done deal: Mechelen stunt met jeugdproduct Barcelona met verleden bij Sporting Lissabon

KV Mechelen is al even aan het speuren naar versterking. Nu hebben ze met José Marsa een topper in huis gehaald. De 22-jarige verdediger komt over van Andorra FC, maar heeft een verleden bij een aantal topclubs.

"Malinwa haalt haar tweede inkomende transfer binnen. Centrale verdediger en linkspoot José Marsá (22) wordt weggehaald bij FC Andorra en tekent een overeenkomst van drie seizoenen bij Malinwa", aldus Mechelen op haar webstek. "Marsà is een 22-jarige Spanjaard die zijn volledige opleiding genoot bij – hoe kan het ook anders – FC Barcelona. Bij de Blaugrana schopte hij het tot dertien wedstrijden bij Barcelona B." De komende drie jaar zal hij bij Mechelen uitkomen, nadat hij ook al speelde voor Sporting Clube de Portugal. Onze nieuwe centrale verdediger: 𝐉𝐨𝐬𝐞́ 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐚̀ 🇪🇸



Komt over van FC Andorra en tekent voor 3 seizoenen bij Malinwa.



Meer info 🔗 https://t.co/BNnDMH1yLK #mijnclubonzedroom pic.twitter.com/TufKQwHucD — KV Mechelen (@kvmechelen) July 13, 2024 “José past perfect binnen het plaatje dat we voor ogen hebben. Ik kijk uit naar zijn bijdrage aan het team. Hij genoot een goede opleiding bij FC Barcelona en maakte dan de overstap naar Sporting in Portugal", aldus Sportief Directeur Tim Matthys. "Na een goed jaar bij Andorra is hij klaar voor een volgende stap in zijn carrière. Wij hopen om samen met hem mooie successen te bereiken.” Jose Marsa wordt de tweede Spanjaard ooit bij KV Mechelen na Lopez Ruiz Agustin een kleine twintig jaar geleden.