Ex-speler Anderlecht is zéér scherp voor KRC Genk: "What the fuck?"

Bij KRC Genk hebben ze zich niet populair gemaakt. Onder meer een ex-speler van Anderlecht is kritisch voor de manier waarop Genk zich gepresenteerd heeft.

Als afsluiter van zijn zomerstage heeft Genk een vrienschappelijke wedstrijd gespeeld in De Kuip in Rotterdam. De ontmoeting met Feyenoord - mooie affiche - draaide uit in het voordeel van de thuisploeg. De wedstrijd eindigde op 3-1. Toch waren ze bij de Rotterdammers niet dolgelukkig. Dat kwam door de houding van Genk.

Kritiek van Wellenreuther

Bij Feyenoord vonden ze dat de Limburgers er toch iets te stevig invlogen in de duels. Dat verwoordde de Duitser Timon Wellenreuther alleszins bij VoetbalZone. Die naam doet wellicht nog een belletje rinkelen, want de 28-jarige doelman stond tussen 2020 en 2023 iets meer dan 20 keer onder de lat bij RSC Anderlecht.

Sinds zijn vertrek uit Brussel is zijn carrière er niet bepaald op achteruitgegaan. Hij maakte zich toch wat druk in de Genkse intensiteit tijdens de oefenmatch. "In het begin is het nog oké, maar na de vierde of vijfde harde tackle zeg je: what the fuck, het is maar een oefenwedstrijd." Zijn taalgebruik liegt er dus helemaal niet om.

"Natuurlijk wil je de match winnen, maar niet op zo'n manier. Dat heb ik een paar keer gezegd. Op het einde ging het dan wel vrij goed." Gelukkig is de ploeg van Thorsten Fink dan toch niet helemaal over de schreef gegaan. Volgende week speelt Feyenoord opnieuw tegen een Belgische ploeg. Dan is Cercle de tegenstander.

Bonsu Baah scoort

Voor Genk was het doelpunt van Bonsu Baah een lichtpuntje uit het vriendschappelijke treffen met Feyenoord. Die maakte er na 20 minuten 1-1 van, maar zijn ploeg ging in de tweede helft nog kopje-onder.