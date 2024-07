'KV Mechelen schakelt versnelling hoger en wil andere JPL-club loef afsteken voor aanvaller'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KV Mechelen zou Norman Bassette graag definitief willen overnemen. Malinwa probeert zo Cercle Brugge te snel af te zijn. Ook De Vereniging aast op de aanvaller, maar Mechelen laat hem vooralsnog niet los.

Norman Bassette maakte afgelopen seizoen heel wat indruk bij KV Mechelen. Malinwa huurde hem toen van het Franse Caen tot aan het einde van het seizoen. En voor Malinwa smaakte dat alvast naar meer, dus wilden ze snel handelen.

De aanvaller was in 23 wedstrijden goed voor vijf doelpunten en een assist. De nog steeds amper 19-jarige Bassette keerde na het seizoen dus gewoon terug naar Caen, waar hij in principe gewoon de voorbereidingen zal doormaken.

© photonews

Zijn prestaties zijn alvast niet onopgemerkt voorbijgegaan. Aan het einde van juni werd al duidelijk dat Cercle Brugge interesse had en al aan tafel zat met de speler. Mogelijk vertrekt Kevin Denkey naar het buitenland en dan kan er wel een nieuwe aanvaller bij.

Nieuw bod van KV Mechelen

Nu wil KV Mechelen hen echter te snel af te zijn. Volgens transferexpert Sacha Tavolieri is KV Mechelen de forcing daarvoor aan het voeren. Het deed al een nieuw bod van bijna anderhalf miljoen, al wil Caen meer dan twee miljoen euro vangen.

Wat helpt is dat Bassette een definitieve transfer naar KV Mechelen wel ziet zitten, al blijft het nog wel even afwachten. Ook Cercle Brugge blijft de zaak op de voet opvolgen, waardoor het de komende weken nog alle kanten uit kan.