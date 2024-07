'Stevig: deal bijna rond, JPL-club krijgt liefst tien miljoen euro binnen en breekt transferrecord'

STVV gaat zijn transferrecord aan uitgaande zijde breken. En dan nog wel voor een doelman, die tien miljoen euro moet opleveren. Zion Suzuki trekt op die manier naar de Italiaanse Serie A. Een akkoord is nu echt wel in de maak.

Parma heeft van Zion Suzuki een prioriteit gemaakt. "Suzuki is een doelman van wereldklasse in verhouding tot zijn leeftijd", is de sterke man van Parma - Mauro Pederzoli - lovend over het 21-jarige sluitstuk van STVV.

"Het is geen geheim dat een pak Europese clubs hem volgen en ook graag willen halen. Ik word er dan ook héél graag mee in verband gebracht. Dat wil zeggen dat we kans maken om hem naar Parma te brengen", was hij overtuigend.

Parma betaalt recordbedrag voor Suzuki

De onderhandelingen tussen Parma en STVV zijn al eventjes effectief bezig. Het Italiaanse bod bedroeg eerst vijf en daarna zeven miljoen euro, terwijl De Kanaries eerder aan een bedrag rond tien miljoen euro dachten.

Uiteindelijk zouden de Italianen nu door de knietjes zijn gegaan en effectief dat bedrag op tafel willen leggen. Italiaanse bronnen hebben nu laten weten dat de deal bijna in kannen en kruiken is voor een topbedrag.

Het zou meteen een transferrecord worden voor STVV, dat nog nooit zoveel geld heeft gekregen voor een uitgaande transfer. Ter vergelijking: de marktwaarde van Suzuki wordt door Transfermarkt geschat op (amper) 2,5 miljoen euro.