Absolute toptransfer voor ex-doelman Club Brugge en Genk, maar... daarmee boort hij wel de dromen van Standard-speler de grond in

Een oude bekende van de Jupiler Pro League staat op het punt te tekenen voor één van de grootste clubs van Italië. De 32-jarige Mathew Ryan is immers op weg naar AS Roma. Slecht nieuws dus voor Arnaud Bodart

Bij AS Roma is het wel duidelijk wie de nummer 1 zal zijn komend seizoen. Na het vertrek van Rui Patricio is Mile Svilar er de eerste keuze en dat zal zo blijven. De 24-jarige Belg/Serviër nam vorig seizoen al de plaats tussen de palen in.

Er was ook de hele discussie of hij nu nog voor België zou mogen uitkomen, maar de FIFA gaf daar al heel snel antwoord op: hij heeft zijn keuze voor Servië eerder in zijn carrière al gemaakt. Hij mag dus nooit voor de Rode Duivels uitkomen.

Hij krijgt dit seizoen met Mathew Ryan alvast een oude bekende als doublure. Ryan zag zijn contract bij AZ Alkmaar niet verlengd en is dus een vrije speler. Ryan speelde in België voor zowel Club Brugge als Genk, maar heeft met Brighton, Arsenal, Real Sociedad en FC Kopenhagen nog wel wat mooie clubs op zijn cv staan.

Arnaud Bodart ziet zijn transfer dus in het water vallen. De Standard-goalie werd wekenlang gelinkt aan Roma. De doelman van de Rouches leek inderdaad naar Roma te kunnen vertrekken om de back-up van Mile Svilar te worden, en een akkoord leek zelfs in zicht.

Maar op het laatste moment zou Standard zijn eisen hebben verhoogd. De Luikse club wilde namelijk graag twee spelers op huurbasis ontvangen naast het transferbedrag. Dat zou de transfer in het water hebben doen belanden.